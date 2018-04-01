На улицах Элисты волонтеры раздают Георгиевские ленточки

В России официально стартовала акция - Георгиевская ленточка. Активисты калмыцкого отделения общественного движения «Волонтеры Победы» будут раздавать черно-оранжевые ленточки вплоть до 9 мая. Это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма; это благодарность людям, отдавшим все для фронта; это символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу. Всего планируется раздать 15 тысяч Георгиевских лент. В России официально стартовала акция - Георгиевская ленточка. Активисты калмыцкого отделения общественного движения «Волонтеры Победы» будут раздавать черно-оранжевые ленточки вплоть до 9 мая. Это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма; это благодарность людям, отдавшим все для фронта; это символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу. Всего планируется раздать 15 тысяч Георгиевских лент.



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