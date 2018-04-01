



Главная цель – напомнить о важности профилактических прививок. Как было заявлено сегодня на одном из мероприятий, в рамках действующего в России Национального календаря прививок, предусмотрена вакцинация против 12 инфекций. «Вакцины работают». Под таким девизом проходит Европейская неделя иммунизация, которая стартовала и в Калмыкии. За семь дней в регионе пройдут десятки мероприятий, дни открытых дверей в поликлиниках, в школах лекции для детей и родителей. А также «круглые столы» с участием специалистов Министерства здравоохранения и Управления Роспотребнадзора.Главная цель – напомнить о важности профилактических прививок. Как было заявлено сегодня на одном из мероприятий, в рамках действующего в России Национального календаря прививок, предусмотрена вакцинация против 12 инфекций.



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