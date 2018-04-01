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Вчера, 21:00

В КалмГУ состоялась научно-практическая конференция


В КалмГУ состоялась научно-практическая конференцияСегодня в КалмГУ состоялась научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения известного писателя Басанга Дорджиева. Его наследие – это десятки поэтических, прозаических, публицистических трудов.

В этом ряду – издание «Калмыцкий фольклор», в котором Дорджиев опубликовал сказки и несколько песен эпоса, услышанные им из уст известных рапсодов. Также его перу принадлежат переводы на калмыцкий язык произведений Пушкина, Лермонтова, Шекспира, Франко и Шевченко. Интерес к произведениям писателя не угасает и по сей день.



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