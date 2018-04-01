Стартовало голосование за участников телевизионного конкурса "Теегин Айс"

Сегодня на сайте http://vesti-kalmykia.ru стартовало голосование за участников финальной стадии телевизионного конкурса "Теегин Айс". Выступление юных артистов, претендующих на призовые места, сегодня были показаны в рамках программы Оруни Гарц.



Эти же 15 номеров можно еще раз посмотреть на нашем сайте и определиться, за кого вы, наши телезрители, готовы отдать голос. Для этого нужно нажать соответствующую вкладку на сайте, если нужно, ознакомиться с претендентами и выбрать своего фаворита из списка.



Голосование продлится до 2 мая. Ваш голос определит и обладателя приза зрительских симпатий. Ну а 5 мая состоятся торжественная церемония награждения победителей и гала-концерт. Сегодня на сайте http://vesti-kalmykia.ru стартовало голосование за участников финальной стадии телевизионного конкурса "Теегин Айс". Выступление юных артистов, претендующих на призовые места, сегодня были показаны в рамках программы Оруни Гарц.Эти же 15 номеров можно еще раз посмотреть на нашем сайте и определиться, за кого вы, наши телезрители, готовы отдать голос. Для этого нужно нажать соответствующую вкладку на сайте, если нужно, ознакомиться с претендентами и выбрать своего фаворита из списка.Голосование продлится до 2 мая. Ваш голос определит и обладателя приза зрительских симпатий. Ну а 5 мая состоятся торжественная церемония награждения победителей и гала-концерт.



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