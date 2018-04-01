ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:47

Стартовало голосование за участников телевизионного конкурса "Теегин Айс"


Стартовало голосование за участников телевизионного конкурса "Теегин Айс"Сегодня на сайте http://vesti-kalmykia.ru стартовало голосование за участников финальной стадии телевизионного конкурса "Теегин Айс". Выступление юных артистов, претендующих на призовые места, сегодня были показаны в рамках программы Оруни Гарц.

Эти же 15 номеров можно еще раз посмотреть на нашем сайте и определиться, за кого вы, наши телезрители, готовы отдать голос. Для этого нужно нажать соответствующую вкладку на сайте, если нужно, ознакомиться с претендентами и выбрать своего фаворита из списка.

Голосование продлится до 2 мая. Ваш голос определит и обладателя приза зрительских симпатий. Ну а 5 мая состоятся торжественная церемония награждения победителей и гала-концерт.



Другие новости по теме:

  • Стартовало интернет- голосование телевизионного конкурса «Теегин Айс»
  • Продолжается интернет-голосование участников детского телевизионного конкурса «Теегин айс»
  • ГТРК «Калмыкия» завершила кастинги участников телеконкурса «Теегин айс»
  • Завершается голосование на приз конкурса «Теегин Айс»
  • На сайте Элисты стартовало голосование по выбору парка, подлежащего благоустройству
  • Стартовало Интернет-голосование телепроекта «Теегин айс»
  • Победителем Интернет-голосования конкурса «Теегин айс» стала Бальджир Бухаева
  • Стартовало интернет-голосование за участников конкурса сказителей
  • Финалисты "Теегин Айс" допущены к Интернет голосованию
  • Отдай свой голос за участника детского конкурса калмыцкой песни «Теегин Айс»!

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Апрель 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34