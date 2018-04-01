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Сегодня, 12:45

Десятиклассников готовят к службе в рядах Вооруженных сил России


Десятиклассников готовят к службе в рядах Вооруженных сил РоссииДесятиклассников готовят к службе в рядах Вооруженных сил России. С сегодняшнего дня началась военная подготовка, в ходе которой ребятам предстоит научиться маршировать, собирать и разбирать автомат Калашникова, стрельбе из пневматического оружия.

Полевые сборы организованы на базе городских школ. Таким образом, со школьной скамьи прививают детям патриотическое воспитание, готовят будущих защитников Отечества. Все эти навыки пригодятся им в армейской службе.



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