Сегодня в России официально стартовала акция "Георгиевская ленточка". Это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма; это благодарность людям, отдавшим все для фронта; это символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу.



В Элисте акция начинается в 14 часов на Арбате. Активисты общественного движения «Волонтеры Победы» будут раздавать черно-оранжевые ленточки вплоть до 9 мая. Ребята также расскажут об их правильном использовании. Всего Волонтеры Победы Калмыкии планируют раздать 15 тысяч Георгиевских лент. Сегодня в России официально стартовала акция "Георгиевская ленточка". Это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма; это благодарность людям, отдавшим все для фронта; это символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу.В Элисте акция начинается в 14 часов на Арбате. Активисты общественного движения «Волонтеры Победы» будут раздавать черно-оранжевые ленточки вплоть до 9 мая. Ребята также расскажут об их правильном использовании. Всего Волонтеры Победы Калмыкии планируют раздать 15 тысяч Георгиевских лент.



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