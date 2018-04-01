В Калмыкии проходит Европейская неделя иммунизации
С 23 по 29 апреля в Калмыкии проходит Европейская неделя иммунизации. Любой желающий может бесплатно получить прививку согласно возрасту у участкового терапевта или педиатра. В городской поликлинике отмечают, что число желающих защитить себя от инфекционных заболеваний с каждым годом растет.
Вакцинация – это не только право каждого человека, но и общая обязанность. Под таким девизом в этом году проходит Европейская неделя иммунизации. В ней участвуют более 180 стран мира в том числе и Россия. Чтобы получить информацию о прививках, которые сейчас можно сделать в регионе, жителям степного края нужно просто обратиться к своему участковому врачу.
Именно так поступила горожанка Айса Мучкаева. В этот раз она защитила себя от таких заболеваний как дифтерия, столбняк и гепатит В. Она говорит, что регулярно прививается, в том числе и от сезонных недУгов. И это позволяет ей не думать об инфекционных заболеваниях.
Бесплатно пройти вакцинацию может каждый желающий. Национальный календарь профилактических прививок России предусматривает иммунизацию населения от 12 инфекционных болезней, которые могут привести к стойким нарушениям здоровья или даже к смерти. Это вирусный гепатит В, дифтерия, коклюш, корь, краснуха, полиомиелит, столбняк, туберкулез, эпидемический паротит, грипп, гемофильная и пневмококковая инфекции. Специалисты утверждают, что вакцинация – это самое эффективное, доступное и экономичное средство в борьбе с инфекциями.
По словам медработников, осложнения от прививок встречаются гораздо реже, чем, к примеру, от приема лекарств. В городской поликлинике отмечают, что с каждым годом число желающих защитить себя от инфекционных болезней растет. Чаще стали приходить пенсионеры и молодежь. Благодаря высокому охвату населения в Элисте сохраняется благополучная ситуация по таким заболеваниям как корь, краснуха, дифтерия и столбняк. Так же в этом году среди взрослого населения не был превышен эпидпорог по гриппу.
В этом году Европейская неделя иммунизации призвана акцентировать внимание на вакцинации как на праве каждого человека и одноврЕменно с этим, общей обязанности. В рамках ее проведения организаторы, а это министерство здравоохранения республики и Управление Роспотребнадзора по Калмыкии, проведут семинары с медработниками, лекции в общеобразовательных учреждениях по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний и ряд других информационных мероприятий.
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