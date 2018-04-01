В этом году в детских оздоровительных учреждениях отдохнут более 16 тысяч детей Калмыкии. Как сообщает официальный сайт правительства региона, в местах оздоровления школьников подготовлены «Паспорта безопасности», планируется организация круглосуточной охраны и пропускного режима на территории учреждений.



С персоналом будут проведены учебные занятия по отработке действий при ЧС, а также инструктажи о мерах пожарной безопасности. Все оздоровительные учреждения, предусматривающие отдыха детей на воде, пройдут техническое освидетельствование в органах МЧС. В этом году в детских оздоровительных учреждениях отдохнут более 16 тысяч детей Калмыкии. Как сообщает официальный сайт правительства региона, в местах оздоровления школьников подготовлены «Паспорта безопасности», планируется организация круглосуточной охраны и пропускного режима на территории учреждений.С персоналом будут проведены учебные занятия по отработке действий при ЧС, а также инструктажи о мерах пожарной безопасности. Все оздоровительные учреждения, предусматривающие отдыха детей на воде, пройдут техническое освидетельствование в органах МЧС.



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