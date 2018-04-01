В Калмыкии отмечено снижение уровня активизации экстремистских сил

Об итогах проводимой работы с экстремизмом и терроризмом в регионе говорили с журналистами сегодня представители федеральной службы безопасности, министерства внутренних дел и региональной антитеррористической комиссии. Ещё раз были очерчены рамки деятельности каждого из ведомств.



Прозвучали данные по тому комплексу мер, который отработан за последнее время в степной республике. Вместе с тем пришедшие на встречу в Пресс-центр отметили снижение уровня активизации экстремистских сил и антиобщественных проявлений в Калмыкии в текущем году. Активно совместными усилиями ведётся работа среди детей и подростков. Об итогах проводимой работы с экстремизмом и терроризмом в регионе говорили с журналистами сегодня представители федеральной службы безопасности, министерства внутренних дел и региональной антитеррористической комиссии. Ещё раз были очерчены рамки деятельности каждого из ведомств.Прозвучали данные по тому комплексу мер, который отработан за последнее время в степной республике. Вместе с тем пришедшие на встречу в Пресс-центр отметили снижение уровня активизации экстремистских сил и антиобщественных проявлений в Калмыкии в текущем году. Активно совместными усилиями ведётся работа среди детей и подростков.



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