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Сегодня, 12:38

В Калмыкии отмечено снижение уровня активизации экстремистских сил


В Калмыкии отмечено снижение уровня активизации экстремистских силОб итогах проводимой работы с экстремизмом и терроризмом в регионе говорили с журналистами сегодня представители федеральной службы безопасности, министерства внутренних дел и региональной антитеррористической комиссии. Ещё раз были очерчены рамки деятельности каждого из ведомств.

Прозвучали данные по тому комплексу мер, который отработан за последнее время в степной республике. Вместе с тем пришедшие на встречу в Пресс-центр отметили снижение уровня активизации экстремистских сил и антиобщественных проявлений в Калмыкии в текущем году. Активно совместными усилиями ведётся работа среди детей и подростков.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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