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Сегодня, 12:37

В межведомственной комиссии обсудили благоустройство территорий


В межведомственной комиссии обсудили благоустройство территорийЗаседание межведомственной комиссии министерства ЖКХ и энергетики по формированию комфортной городской среды состоялось в конференц-зале правительства. Участники встречи обсудили реализацию проектов благоустройства территорий в рамках приоритетной программы.

Напомним, что помимо Элисты в ней принимают участие также Ики-Бурул, Яшалта, Городовиковск, Приютное и Лагань. Представители администраций муниципалитетов отчитались о проведенной работе по выбору объектов благоустройства.

Отметим также, что благодаря действию проекта малые города получили отличную возможность не просто улучшить условия проживания населения, но и увеличить тем самым туристический потенциал, стать культурными центрами, городами в которых престижно жить и из которых не хочется уезжать.



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