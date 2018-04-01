В межведомственной комиссии обсудили благоустройство территорий

Заседание межведомственной комиссии министерства ЖКХ и энергетики по формированию комфортной городской среды состоялось в конференц-зале правительства. Участники встречи обсудили реализацию проектов благоустройства территорий в рамках приоритетной программы.



Напомним, что помимо Элисты в ней принимают участие также Ики-Бурул, Яшалта, Городовиковск, Приютное и Лагань. Представители администраций муниципалитетов отчитались о проведенной работе по выбору объектов благоустройства.



Отметим также, что благодаря действию проекта малые города получили отличную возможность не просто улучшить условия проживания населения, но и увеличить тем самым туристический потенциал, стать культурными центрами, городами в которых престижно жить и из которых не хочется уезжать. Заседание межведомственной комиссии министерства ЖКХ и энергетики по формированию комфортной городской среды состоялось в конференц-зале правительства. Участники встречи обсудили реализацию проектов благоустройства территорий в рамках приоритетной программы.Напомним, что помимо Элисты в ней принимают участие также Ики-Бурул, Яшалта, Городовиковск, Приютное и Лагань. Представители администраций муниципалитетов отчитались о проведенной работе по выбору объектов благоустройства.Отметим также, что благодаря действию проекта малые города получили отличную возможность не просто улучшить условия проживания населения, но и увеличить тем самым туристический потенциал, стать культурными центрами, городами в которых престижно жить и из которых не хочется уезжать.



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