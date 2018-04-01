ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:35

Завершается срок подачи налоговых деклараций


Завершается срок подачи налоговых деклараций10 дней остается до окончания сроков подачи декларации по налогу на доходы физических лиц за 2017 год. Сегодня в налоговой службе продолжается ежегодная Всероссийская акция «День открытых дверей». Правильное заполнение документов, оформление налоговых вычетов и использование Личного кабинета налогоплательщика. Вот неполный перечень услуг, по которым можно получить консультацию и помощь инспекторов.

Срок подачи декларации в связи с праздничными и выходными днями в этом году истекает 3 мая. У налогоплательщиков осталось не так много времени, потому в эти дни в инспекции многолюдно. Элистинка Екатерина Церенова занимается пассажирскими перевозками более 15 лет. Здесь – она частый гость. Говорит, что благодаря отзывчивым сотрудникам удается вовремя оформить необходимые документы.

Опыт проведения информационных кампаний показал их эффективность, говорят инспекторы. Акция «День открытых дверей» пользуется большой популярностью у налогоплательщиков, здесь все желающие могут получить ответы на интересующие вопросы по налогообложению, подключиться к личному кабинету Интернет-сервисов ведомства.

С начала года жители города активно включились в декларационную компанию, отметили сотрудники ведомства. На сегодняшний день уже подано более трех тысяч налоговых деклараций и сумма к оплате составила около четырех миллионов рублей.

Сотрудники службы поясняют, что, как правило, налог на доходы физических лиц оплачивается через налогового агента, но в некоторых случаях необходимо самому предоставить декларацию. Это касается случаев продажи какого-либо имущества, или если налогоплательщик получает в дар имущество или доходы согласно гражданско-правовым договорам.



Другие новости по теме:

  • "День открытых дверей" в налоговой
  • Налоговая служба проводит «День открытых дверей»
  • В налоговых инспекциях пройдут Дни открытых дверей
  • 14 и 15 апреля во всех инспекциях Федеральной налоговой службы России пройдут традиционные Дни открытых дверей
  • В Калмыкии пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков
  • Дни открытых дверей пройдут в налоговых инспекциях Калмыкии
  • Как правильно заполнить декларацию
  • Налоговая служба Калмыкии проводит Дни открытых дверей
  • Управление Федеральной налоговой службы приглашает на «Дни открытых дверей»
  • Более 3,5 тысяч налоговых деклараций получено фискальными органами Калмыкии

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Апрель 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34