Завершается срок подачи налоговых деклараций

10 дней остается до окончания сроков подачи декларации по налогу на доходы физических лиц за 2017 год. Сегодня в налоговой службе продолжается ежегодная Всероссийская акция «День открытых дверей». Правильное заполнение документов, оформление налоговых вычетов и использование Личного кабинета налогоплательщика. Вот неполный перечень услуг, по которым можно получить консультацию и помощь инспекторов.



Срок подачи декларации в связи с праздничными и выходными днями в этом году истекает 3 мая. У налогоплательщиков осталось не так много времени, потому в эти дни в инспекции многолюдно. Элистинка Екатерина Церенова занимается пассажирскими перевозками более 15 лет. Здесь – она частый гость. Говорит, что благодаря отзывчивым сотрудникам удается вовремя оформить необходимые документы.



Опыт проведения информационных кампаний показал их эффективность, говорят инспекторы. Акция «День открытых дверей» пользуется большой популярностью у налогоплательщиков, здесь все желающие могут получить ответы на интересующие вопросы по налогообложению, подключиться к личному кабинету Интернет-сервисов ведомства.



С начала года жители города активно включились в декларационную компанию, отметили сотрудники ведомства. На сегодняшний день уже подано более трех тысяч налоговых деклараций и сумма к оплате составила около четырех миллионов рублей.



Сотрудники службы поясняют, что, как правило, налог на доходы физических лиц оплачивается через налогового агента, но в некоторых случаях необходимо самому предоставить декларацию. Это касается случаев продажи какого-либо имущества, или если налогоплательщик получает в дар имущество или доходы согласно гражданско-правовым договорам. 10 дней остается до окончания сроков подачи декларации по налогу на доходы физических лиц за 2017 год. Сегодня в налоговой службе продолжается ежегодная Всероссийская акция «День открытых дверей». Правильное заполнение документов, оформление налоговых вычетов и использование Личного кабинета налогоплательщика. Вот неполный перечень услуг, по которым можно получить консультацию и помощь инспекторов.Срок подачи декларации в связи с праздничными и выходными днями в этом году истекает 3 мая. У налогоплательщиков осталось не так много времени, потому в эти дни в инспекции многолюдно. Элистинка Екатерина Церенова занимается пассажирскими перевозками более 15 лет. Здесь – она частый гость. Говорит, что благодаря отзывчивым сотрудникам удается вовремя оформить необходимые документы.Опыт проведения информационных кампаний показал их эффективность, говорят инспекторы. Акция «День открытых дверей» пользуется большой популярностью у налогоплательщиков, здесь все желающие могут получить ответы на интересующие вопросы по налогообложению, подключиться к личному кабинету Интернет-сервисов ведомства.С начала года жители города активно включились в декларационную компанию, отметили сотрудники ведомства. На сегодняшний день уже подано более трех тысяч налоговых деклараций и сумма к оплате составила около четырех миллионов рублей.Сотрудники службы поясняют, что, как правило, налог на доходы физических лиц оплачивается через налогового агента, но в некоторых случаях необходимо самому предоставить декларацию. Это касается случаев продажи какого-либо имущества, или если налогоплательщик получает в дар имущество или доходы согласно гражданско-правовым договорам.



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