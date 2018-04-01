Правительство ведет работу по улучшению системы пассажирских перевозок

Правительство республики ведет работу по улучшению системы пассажирских перевозок в регионе. Развитие этой сферы во многом определяет уровень комфорта, удобства жителей городов и посёлков.



На сегодня социальное значение общественного транспорта выдвигает высокие требования. Это широкий охват маршрутной сети, надёжность сообщения и, конечно, безопасность и качество предоставляемых услуг. Как было отмечено главой республики, в этом году будет решен вопрос с обеспечением общественного транспорта в Элисте. Будут приобретены еще более 20 автобусов марки ПАЗ.



Внимание и маршрутам между муниципалитетами. Так как изменения, внесенные в федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом», усиливают ответственность перевозчиков за безопасность пассажиров, правительством региона принимаются меры по их поддержке. Правительство республики ведет работу по улучшению системы пассажирских перевозок в регионе. Развитие этой сферы во многом определяет уровень комфорта, удобства жителей городов и посёлков.На сегодня социальное значение общественного транспорта выдвигает высокие требования. Это широкий охват маршрутной сети, надёжность сообщения и, конечно, безопасность и качество предоставляемых услуг. Как было отмечено главой республики, в этом году будет решен вопрос с обеспечением общественного транспорта в Элисте. Будут приобретены еще более 20 автобусов марки ПАЗ.Внимание и маршрутам между муниципалитетами. Так как изменения, внесенные в федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом», усиливают ответственность перевозчиков за безопасность пассажиров, правительством региона принимаются меры по их поддержке.



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