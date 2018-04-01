Объявлен Всероссийский конкурс «Приоритеты роста»

В рамках Петербургского международного экономического форума в 2017 году Президентом России В.В. Путиным была озвучена инициатива по проведению в рамках ПМЭФ-2018 ряда молодежных площадок, на которых молодые граждане смогут представить свое видение экономического развития государства.



В связи с этим с 9 апреля 2018 года АНО «Институт развития местных сообществ» совместно с Фондом образовательных программ «Стратегия будущего» и Палатой молодых законодателей при Совете Федерации при поддержке Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ и Общероссийской общественной организации поддержки малого и среднего бизнеса «Опора России» проводят Всероссийский конкурс «Приоритеты роста».



Основными целями конкурса являются выявление актуальных идей по созданию условий для устойчивого экономического роста и стимулирование молодежи к участию в разработке концепции социально-экономического развития Российской Федерации. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет. Заявки принимаются до 03 мая 2018 года включительно.



Итоги будут подведены 22-24 мая 2018 года в Санкт-Петербурге, награждение победителей состоится в рамках ПМЭФ-2018. В качестве призов для победителей конкурса в старших номинациях предусмотрены возможность обучения в РАНХиГС при Президенте РФ на безвозмездной основе, возможность прохождения стажировки в рамках работы Всемирной Торговой Организации в г. Женева (Швейцария) и Швейцарского банка, прохождения оплачиваемых и неоплачиваемых стажировок в ведущих российских и международных организациях и корпорациях, гранты на реализацию собственного проекта (по решению экспертного совета конкурса). Для младших номинаций предусмотрены бесплатные путевки на профильную экономическую смену в МДЦ «Артек», в ВДЦ «Орленок», в ВДЦ «Океан».



Положение о Всероссийском конкурсе «Приоритеты роста». В рамках Петербургского международного экономического форума в 2017 году Президентом России В.В. Путиным была озвучена инициатива по проведению в рамках ПМЭФ-2018 ряда молодежных площадок, на которых молодые граждане смогут представить свое видение экономического развития государства.В связи с этим с 9 апреля 2018 года АНО «Институт развития местных сообществ» совместно с Фондом образовательных программ «Стратегия будущего» и Палатой молодых законодателей при Совете Федерации при поддержке Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ и Общероссийской общественной организации поддержки малого и среднего бизнеса «Опора России» проводят Всероссийский конкурс «Приоритеты роста».Основными целями конкурса являются выявление актуальных идей по созданию условий для устойчивого экономического роста и стимулирование молодежи к участию в разработке концепции социально-экономического развития Российской Федерации. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет. Заявки принимаются до 03 мая 2018 года включительно.Итоги будут подведены 22-24 мая 2018 года в Санкт-Петербурге, награждение победителей состоится в рамках ПМЭФ-2018. В качестве призов для победителей конкурса в старших номинациях предусмотрены возможность обучения в РАНХиГС при Президенте РФ на безвозмездной основе, возможность прохождения стажировки в рамках работы Всемирной Торговой Организации в г. Женева (Швейцария) и Швейцарского банка, прохождения оплачиваемых и неоплачиваемых стажировок в ведущих российских и международных организациях и корпорациях, гранты на реализацию собственного проекта (по решению экспертного совета конкурса). Для младших номинаций предусмотрены бесплатные путевки на профильную экономическую смену в МДЦ «Артек», в ВДЦ «Орленок», в ВДЦ «Океан».



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