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Вчера, 12:55

В Калмыкии стартовал окружной этап конкурса «Военное ралли»


В Калмыкии стартовал окружной этап конкурса «Военное ралли»В Калмыкии стартовал окружной этап конкурса «Военное ралли». Торжественное его открытие состоялось на территории Пагоды Семи Дней. За право стать лучшими водителями Южного военного округа будут бороться 8 экипажей.

Общая протяженность маршрута – 400 километров, половина дистанции пройдет по степям Калмыкии. Здесь есть специальные участки, имеющие естественные препятствия - овраги с крутыми подъемами и спусками, песчаные дюны.

В конкурсе принимает участие только серийно выпускаемая российская военная автомобильная техника. Ралли позволит продемонстрировать боевые возможности и мастерство наших военных водителей.



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