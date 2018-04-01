В Калмыкии стартовал окружной этап конкурса «Военное ралли». Торжественное его открытие состоялось на территории Пагоды Семи Дней. За право стать лучшими водителями Южного военного округа будут бороться 8 экипажей.



Общая протяженность маршрута – 400 километров, половина дистанции пройдет по степям Калмыкии. Здесь есть специальные участки, имеющие естественные препятствия - овраги с крутыми подъемами и спусками, песчаные дюны.



В конкурсе принимает участие только серийно выпускаемая российская военная автомобильная техника. Ралли позволит продемонстрировать боевые возможности и мастерство наших военных водителей. В Калмыкии стартовал окружной этап конкурса «Военное ралли». Торжественное его открытие состоялось на территории Пагоды Семи Дней. За право стать лучшими водителями Южного военного округа будут бороться 8 экипажей.Общая протяженность маршрута – 400 километров, половина дистанции пройдет по степям Калмыкии. Здесь есть специальные участки, имеющие естественные препятствия - овраги с крутыми подъемами и спусками, песчаные дюны.В конкурсе принимает участие только серийно выпускаемая российская военная автомобильная техника. Ралли позволит продемонстрировать боевые возможности и мастерство наших военных водителей.



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