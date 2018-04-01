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Вчера, 12:53

В Элисте состоится модное шоу «Одн-фэшн»


В Элисте состоится модное шоу «Одн-фэшн»Завтра в Элисте в развлекательном центре «Иткл» состоится модное шоу «Одн-фэшн». В нем примут участие дизайнеры республики и представители других регионов, работающие в этническом направлении. В его рамках студии «Иньглян» представит лучшие образцы одежды, которая создана по канонам калмыцкого костюма, но в современном стиле. Сейчас модели проводят репетиции, а авторы коллекций тщательно проверяют каждое платье.

На Айлане Зодьбиновой – платье из новой коллекции руководителя студии Иньглян Байрты Тостаевой. Она готовится представить свою дизайнерскую одежду на предстоящем Одн-фэшн. А это Марина Сергеева. За ее плечами несколько конкурсов красоты. Девушка с удовольствием принимает участие в показах, а эту коллекцию вообще считает лучшей. И готова часами дефилировать в потрясающем красном платье из переливчатой ткани. Не отстает от нее и Ольга Бембеева, 15-летняя школьница – не новичок в модельной сфере.

Все движения, повороты, походка, правильная осанка – тоже требуют немалого мастерства и выдержки. На первый взгляд, легкая проходка – результат многочасовых тренировок у наставника. Руководит модельной студией Иньглян Баяна Бадмаева. Она говорит, что для показа новой коллекции был проведен кастинг.

И если Баяна отвечает за движениями девушек-моделей, то совершенство моделей одежды - в руках всего двух закройщиц. Пошив таких платьев – дело тоже непростое.

В процессе работы и Наталья Дорджиева. Основное – готово. Остались мелочи. Потому некоторые девушки, которые и будут демонстрировать эту коллекцию, вновь облачились в стилизованные платья. Высокие каблуки, макияж, прическа – все это неотъемлемая часть шоу, чтобы выгодно подчеркнуть красоту и уникальность каждого костюма. Как говорит Байрта Тостаева, этот модный показ – не только возможность показать новые разработки, но и найти и объединить других дизайнеров, которые работают в этническом направлении. На недавней Каспийской неделе моды, предыдущая коллекция Иньглян вызвала огромный интерес.

Байрта Тостаева не называет себя пионером в разработке стилизованных платьев, но популярность студии «Иньглян» - дала толчок для развития этого дизайнерского направления. Доказательство тому – не только спрос на линию костюмов с национальным колоритом, но и увеличение числа студий и ателье, которые тоже шьют такую одежду. Кроме того, у Байрты Тостаевой свое мнение на этот счет.

Разрабатывались костюмы два месяца. Главное, говорит Тостаева, найти подходящую ткань. После чего легче представить себе готовый костюм, подобрать к нему аксессуары. Кстати, открывать Одн-фэшн будет показ стилизованной одежды из джинсовой ткани, закрывать – вот эти платья, костюмы и жакеты из разноцветной ткани.

Внимание – к каждой детали: от пояса, пуговиц, швов – до вот таких мелких украшений. Их, скорее всего, зрители даже не увидят. Но довести ту или иную модель до совершенства – это девиз Байрты Тостаевой. Поставлена задача – доказать, что это направление в пошиве одежды – имеет огромное значение для развития культуры Калмыкии и национальных традиций. А совсем скоро, здесь приступят к разработке коллекции для показа в Италии. Среди традиционных проектов дизайнеров со всего мира, работа мастеров студии Иньглян будет выглядеть оригинально и очень привлекательно. Впрочем, всех секретов Байрта Тостаева пока не раскрывает.



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