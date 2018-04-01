НОВОСТИ Прямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM











В Элисте состоится модное шоу «Одн-фэшн»





Завтра в Элисте в развлекательном центре «Иткл» состоится модное шоу «Одн-фэшн». В нем примут участие дизайнеры республики и представители других регионов, работающие в этническом направлении. В его рамках студии «Иньглян» представит лучшие образцы одежды, которая создана по канонам калмыцкого костюма, но в современном стиле. Сейчас модели проводят репетиции, а авторы коллекций тщательно проверяют каждое платье.



На Айлане Зодьбиновой – платье из новой коллекции руководителя студии Иньглян Байрты Тостаевой. Она готовится представить свою дизайнерскую одежду на предстоящем Одн-фэшн. А это Марина Сергеева. За ее плечами несколько конкурсов красоты. Девушка с удовольствием принимает участие в показах, а эту коллекцию вообще считает лучшей. И готова часами дефилировать в потрясающем красном платье из переливчатой ткани. Не отстает от нее и Ольга Бембеева, 15-летняя школьница – не новичок в модельной сфере.



Все движения, повороты, походка, правильная осанка – тоже требуют немалого мастерства и выдержки. На первый взгляд, легкая проходка – результат многочасовых тренировок у наставника. Руководит модельной студией Иньглян Баяна Бадмаева. Она говорит, что для показа новой коллекции был проведен кастинг.



И если Баяна отвечает за движениями девушек-моделей, то совершенство моделей одежды - в руках всего двух закройщиц. Пошив таких платьев – дело тоже непростое.



В процессе работы и Наталья Дорджиева. Основное – готово. Остались мелочи. Потому некоторые девушки, которые и будут демонстрировать эту коллекцию, вновь облачились в стилизованные платья. Высокие каблуки, макияж, прическа – все это неотъемлемая часть шоу, чтобы выгодно подчеркнуть красоту и уникальность каждого костюма. Как говорит Байрта Тостаева, этот модный показ – не только возможность показать новые разработки, но и найти и объединить других дизайнеров, которые работают в этническом направлении. На недавней Каспийской неделе моды, предыдущая коллекция Иньглян вызвала огромный интерес.



Байрта Тостаева не называет себя пионером в разработке стилизованных платьев, но популярность студии «Иньглян» - дала толчок для развития этого дизайнерского направления. Доказательство тому – не только спрос на линию костюмов с национальным колоритом, но и увеличение числа студий и ателье, которые тоже шьют такую одежду. Кроме того, у Байрты Тостаевой свое мнение на этот счет.



Разрабатывались костюмы два месяца. Главное, говорит Тостаева, найти подходящую ткань. После чего легче представить себе готовый костюм, подобрать к нему аксессуары. Кстати, открывать Одн-фэшн будет показ стилизованной одежды из джинсовой ткани, закрывать – вот эти платья, костюмы и жакеты из разноцветной ткани.



Внимание – к каждой детали: от пояса, пуговиц, швов – до вот таких мелких украшений. Их, скорее всего, зрители даже не увидят. Но довести ту или иную модель до совершенства – это девиз Байрты Тостаевой. Поставлена задача – доказать, что это направление в пошиве одежды – имеет огромное значение для развития культуры Калмыкии и национальных традиций. А совсем скоро, здесь приступят к разработке коллекции для показа в Италии. Среди традиционных проектов дизайнеров со всего мира, работа мастеров студии Иньглян будет выглядеть оригинально и очень привлекательно. Впрочем, всех секретов Байрта Тостаева пока не раскрывает. Завтра в Элисте в развлекательном центре «Иткл» состоится модное шоу «Одн-фэшн». В нем примут участие дизайнеры республики и представители других регионов, работающие в этническом направлении. В его рамках студии «Иньглян» представит лучшие образцы одежды, которая создана по канонам калмыцкого костюма, но в современном стиле. Сейчас модели проводят репетиции, а авторы коллекций тщательно проверяют каждое платье.На Айлане Зодьбиновой – платье из новой коллекции руководителя студии Иньглян Байрты Тостаевой. Она готовится представить свою дизайнерскую одежду на предстоящем Одн-фэшн. А это Марина Сергеева. За ее плечами несколько конкурсов красоты. Девушка с удовольствием принимает участие в показах, а эту коллекцию вообще считает лучшей. И готова часами дефилировать в потрясающем красном платье из переливчатой ткани. Не отстает от нее и Ольга Бембеева, 15-летняя школьница – не новичок в модельной сфере.Все движения, повороты, походка, правильная осанка – тоже требуют немалого мастерства и выдержки. На первый взгляд, легкая проходка – результат многочасовых тренировок у наставника. Руководит модельной студией Иньглян Баяна Бадмаева. Она говорит, что для показа новой коллекции был проведен кастинг.И если Баяна отвечает за движениями девушек-моделей, то совершенство моделей одежды - в руках всего двух закройщиц. Пошив таких платьев – дело тоже непростое.В процессе работы и Наталья Дорджиева. Основное – готово. Остались мелочи. Потому некоторые девушки, которые и будут демонстрировать эту коллекцию, вновь облачились в стилизованные платья. Высокие каблуки, макияж, прическа – все это неотъемлемая часть шоу, чтобы выгодно подчеркнуть красоту и уникальность каждого костюма. Как говорит Байрта Тостаева, этот модный показ – не только возможность показать новые разработки, но и найти и объединить других дизайнеров, которые работают в этническом направлении. На недавней Каспийской неделе моды, предыдущая коллекция Иньглян вызвала огромный интерес.Байрта Тостаева не называет себя пионером в разработке стилизованных платьев, но популярность студии «Иньглян» - дала толчок для развития этого дизайнерского направления. Доказательство тому – не только спрос на линию костюмов с национальным колоритом, но и увеличение числа студий и ателье, которые тоже шьют такую одежду. Кроме того, у Байрты Тостаевой свое мнение на этот счет.Разрабатывались костюмы два месяца. Главное, говорит Тостаева, найти подходящую ткань. После чего легче представить себе готовый костюм, подобрать к нему аксессуары. Кстати, открывать Одн-фэшн будет показ стилизованной одежды из джинсовой ткани, закрывать – вот эти платья, костюмы и жакеты из разноцветной ткани.Внимание – к каждой детали: от пояса, пуговиц, швов – до вот таких мелких украшений. Их, скорее всего, зрители даже не увидят. Но довести ту или иную модель до совершенства – это девиз Байрты Тостаевой. Поставлена задача – доказать, что это направление в пошиве одежды – имеет огромное значение для развития культуры Калмыкии и национальных традиций. А совсем скоро, здесь приступят к разработке коллекции для показа в Италии. Среди традиционных проектов дизайнеров со всего мира, работа мастеров студии Иньглян будет выглядеть оригинально и очень привлекательно. Впрочем, всех секретов Байрта Тостаева пока не раскрывает.



Смотреть полный выпуск новостей



Другие новости по теме:



Фэшн-шоу в центре Элисты Необычный показ состоялся в Национальном музее Каспийская неделя моды в самом разгаре Калмыкия впервые примет участие в каспийской неделе моды «Легенды степного ветра» Дефиле в национальных костюмах Этнофестиваль с показом современных нарядов с калмыцким акцентом В Элисте состоялся мастер-класс по национальной вышивке Истоки возникновения праздника Цаган-Сар Калмыцкие изделия удостоены диплома конкурса высокой моды



Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»



Р е к л а м а А р х и в « Апрель 2018 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30







