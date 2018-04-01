Стартовала Неделя иммунизации

С сегодняшнего дня стартовала Европейская неделя иммунизации в рамках Всемирной недели. Она проходит под лозунгом: вакцинация – это не только право каждого человека, но и общая обязанность.



До 29 апреля все жители республики смогут бесплатно получить любую прививку согласно возрасту. Кроме того, министерством здравоохранения республики и Управлением Роспотребнадзора будут проведены мероприятия, такие как семинары с медработниками, лекции в общеобразовательных учреждениях по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний и другие. С сегодняшнего дня стартовала Европейская неделя иммунизации в рамках Всемирной недели. Она проходит под лозунгом: вакцинация – это не только право каждого человека, но и общая обязанность.До 29 апреля все жители республики смогут бесплатно получить любую прививку согласно возрасту. Кроме того, министерством здравоохранения республики и Управлением Роспотребнадзора будут проведены мероприятия, такие как семинары с медработниками, лекции в общеобразовательных учреждениях по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний и другие.



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