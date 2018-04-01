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Вчера, 12:40

Увидеть и не навредить


Увидеть и не навредитьТакой призыв был адресован каждому, кто стал участником традиционного фестиваля тюльпанов. Обычно, в это время степь покрывается ярким ковром. Но в этот раз погодные условия не позволили увидеть жителям и гостям региона пору цветения символов Калмыкии в полном масштабе. Однако, это не стало препятствием для проведения праздника. Как и ожидалось, фестиваль привлек рекордное количество туристов.

Неустойчивая весенняя погода внесла свои коррективы. Пора цветения тюльпанов немного затянулась. Но никто сильно не расстроился, не увидев ярких цветочных полей. Ведь в эти пасмурные дни появилась возможность подышать свежим степным воздухом и насладиться запахом полыни. Да и выбрали это место неслучайно, говорит министр культуры и туризма Хонгор Эльбиков. Там, где еще не появились тюльпаны.

Самыми первыми расцветают небольшие белые цветы, их еще называют подснежниками. Чуть позднее появляются желтые тюльпаны Биберштейна. Затем красные - Шренка. Этот вид и занесен в Красную книгу. Но, несмотря на охранный статус, площадь произрастания красного тюльпана стремительно уменьшается. Особенность их в том, что они не приживаются в домашних условиях. А потому, стоит задуматься, надо ли их срывать ради минутной радости? Ведь уникальное феерическое цветение продолжается всего несколько дней в году. Насладиться истинной природной красотой приезжают тысячи туристов, влюбленных в потрясающую степную природу.

Ну, а в калмыцком хотоне гости фестиваля познакомились с кочевой культурой и бытом степняков. Там звучали народные мелодии и танцы, представители традиционных видов спорта показали свое мастерство. Также можно было приобрели сувениры местных мастеров. Все участники смогли познакомиться с национальными традициями и обрядами.

Главная цель организаторов фестиваля – привлечь внимание к сохранению мест массового произрастания диких тюльпанов, бережному отношению к природе и воспитанию экологической культуры у населения. Ежегодное и успешное проведение праздника – тому подтверждение. Об этом говорил и Глава региона. По его словам, сейчас ведется большая работа по продвижению республики, как региона, благоприятного для развития всех видов туризма, в том числе экологического.

В этот день в репертуар вокальных и танцевальных коллективов по традиции вошли произведения, посвященные символу степи - тюльпану. В 2018 фестиваль занял рекордную седьмую строчку в рейтинге лучших мероприятий весны в регионах России по версии аналитического агентства «Турстат».



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