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Сегодня, 12:03

Детский ансамбль "Тюльпанчик" отмечает свое 25-тилетие


Детский ансамбль "Тюльпанчик" отмечает свое 25-тилетиеСегодня последний день репетиции перед знаменательной датой. Государственный детский ансамбль Тюльпанчик отмечает свое 25-тилетие. За это время коллектив стал широко известен не только в России, но и далеко за ее пределами. Перед ответственным концертом юные танцоры и музыканты стараются оттачивать свое исполнительское мастерство. На репетиции побывала и наша коллега Ольга Эняева.

Эти ребята - младшая группа ансамбля - впервые выйдут на большую сцену. Малыши оттачивают каждое движение, чувствуют большую ответственность. Перед юбилейным концертом волнуются и педагоги, и родители - их главные болельщиками, поклонники и фанаты.

Париж, Рим, Стамбул. Это далеко не полный список городов, которые покорил «Тюльпанчик». География гастролей ансамбля, действительно, обширна. Но самый любимый зритель, говорят юные танцоры, конечно же, дома, в родной Калмыкии.

Каждая поездка талантливых ребят – это прекрасная возможность познакомить людей разных национальностей с уникальной культурой калмыков. Зажигательный «Шарка-Барка», легендарный «Ишкимдык», несравненный «Чичердык» в исполнении юных артистов стали настоящим открытием для искушенного западного зрителя. Поэтому их с удовольствием приветствовали на многих концертных площадках. Но, как признаются девочки, у каждой из них есть полюбившейся танец со своей историей.

Вот уже 25 лет бессменные руководители ансамбля - супруги Толкачевы. Они же его создатели. А правильнее сказать: «Любящие родители». Профессиональные танцоры со своей яркой историей в хореографическом искусстве, много лет блистали в основном составе легендарного коллектива «Жок». Многие их воспитанники с гордостью несут эту эстафету, прославляя нашу республику далеко за ее пределами. Немало среди них тех, кому «Тюльпанчик» дал путевку на большую сцену, помог определиться с будущей профессией. По словам Людмилы Толкачевой, вся история коллектива – это каждодневный труд педагогов, костюмеров, аккомпаниаторов. И огромная любовь к танцу, к искусству, к детям.

Выступление «Тюльпанчика» - визитная карточка Калмыкии. В его репертуаре танцы разных народов России, которые отражают ее культуру, жизнь и традиции. Возможно, для многих из тех, кто сегодня под руководством неутомимых Людмилы и Геннадия Токачёвых самозабвенно отдаётся танцу, это детское увлечение, станет делом и смыслом и их жизни. А пока впереди - новые концерты, сцены, достижения и победы.



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