В эти минуты в республиканском центре детского творчества продолжается финал сразу двух конкурсов чтецов. Они посвящены столетию со дня рождения известного калмыцкого поэта, журналиста переводчика Басанга Дорджиева и народной поэтессы Калмыкии Боси Сангаджиевой. Школьники республики декламируют стихи и прозу на родном языке. В эти минуты в республиканском центре детского творчества продолжается финал сразу двух конкурсов чтецов. Они посвящены столетию со дня рождения известного калмыцкого поэта, журналиста переводчика Басанга Дорджиева и народной поэтессы Калмыкии Боси Сангаджиевой. Школьники республики декламируют стихи и прозу на родном языке.



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