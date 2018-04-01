В республике прошли масштабные учения по ликвидации степных пожаров

Калмыкия приняла участие в крупномасштабных командно-штабных учениях МЧС России. Во всех регионах страны, в течение трех дней сотрудники регионального управления МЧС и все ответственные ведомства отрабатывали действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В рамках учений к месту условной ЧС были направлены оперативные группы, аэромобильная группировка, подвижный пункт управления. МЧС по Калмыкии был развернут межведомственный оперативный штаб. Подробности в материале Ирины Гольдиновой.



По легенде учений, в районе автомобильной дороги к аэропорту произошло возгорание сухой травы. Пожар начал распространяться в сторону сооружений взлётно-посадочного комплекса. А сильное задымление стало препятствием для воздушного транспорта. Кроме того, из-за резкого усиления ветра площадь пожара стала увеличиваться. Огонь вплотную подошел к аэропорту, в непосредственной близости с которым расположен склад горюче-смазочных материалов.



На месте условного возгорания работали группировка сил общей численностью 530 человек и 130 единиц техники. Специалисты психологической службы главного управления МЧС России по Калмыкии, центра управления в кризисных ситуациях, элистинский гарнизон пожарной охраны, сотрудники МВД, специалисты жилищно-коммунального хозяйства и спасатели Центра гражданской защиты.



Особенность этих учений в отработке различных ситуаций не по учебным вводным, а на практике и в реальной обстановке. Это важно для проверки готовности сил и средств в регионах. Во время проведения тактических учений все федеральные округа для контроля и координации мероприятий работали в онлайн-режиме с главным центром МЧС России. В вопросах противопожарной безопасности, в том числе при реагировании на масштабные ЧС, многое зависит от межведомственного и межрегионального взаимодействия, от оперативности информации и принятия мер.



Эти уже традиционные масштабные учения проводят раз год в преддверии пожароопасного периода. Калмыкия приняла участие в крупномасштабных командно-штабных учениях МЧС России. Во всех регионах страны, в течение трех дней сотрудники регионального управления МЧС и все ответственные ведомства отрабатывали действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В рамках учений к месту условной ЧС были направлены оперативные группы, аэромобильная группировка, подвижный пункт управления. МЧС по Калмыкии был развернут межведомственный оперативный штаб. Подробности в материале Ирины Гольдиновой.По легенде учений, в районе автомобильной дороги к аэропорту произошло возгорание сухой травы. Пожар начал распространяться в сторону сооружений взлётно-посадочного комплекса. А сильное задымление стало препятствием для воздушного транспорта. Кроме того, из-за резкого усиления ветра площадь пожара стала увеличиваться. Огонь вплотную подошел к аэропорту, в непосредственной близости с которым расположен склад горюче-смазочных материалов.На месте условного возгорания работали группировка сил общей численностью 530 человек и 130 единиц техники. Специалисты психологической службы главного управления МЧС России по Калмыкии, центра управления в кризисных ситуациях, элистинский гарнизон пожарной охраны, сотрудники МВД, специалисты жилищно-коммунального хозяйства и спасатели Центра гражданской защиты.Особенность этих учений в отработке различных ситуаций не по учебным вводным, а на практике и в реальной обстановке. Это важно для проверки готовности сил и средств в регионах. Во время проведения тактических учений все федеральные округа для контроля и координации мероприятий работали в онлайн-режиме с главным центром МЧС России. В вопросах противопожарной безопасности, в том числе при реагировании на масштабные ЧС, многое зависит от межведомственного и межрегионального взаимодействия, от оперативности информации и принятия мер.Эти уже традиционные масштабные учения проводят раз год в преддверии пожароопасного периода.



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