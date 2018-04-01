В России отмечают Национальный день донора

Национальный день донора отмечают сегодня в России. В Элисте по традиции в этот день на территории культурного комплекса Пагода Семи Дней организована выездная акция по сбору крови. Стать донором может любой желающий. Акция продлится до часу дня. Организованное участие в ней приняли сотрудники Росгвардии.



Подобные мероприятия проводятся в регионе регулярно. Это позволяет пополнять донорский банк крови. Жители республики принимают в них активное участие. На сегодняшний день в Калмыкии проживает более тысячи почетных доноров. Национальный день донора отмечают сегодня в России. В Элисте по традиции в этот день на территории культурного комплекса Пагода Семи Дней организована выездная акция по сбору крови. Стать донором может любой желающий. Акция продлится до часу дня. Организованное участие в ней приняли сотрудники Росгвардии.Подобные мероприятия проводятся в регионе регулярно. Это позволяет пополнять донорский банк крови. Жители республики принимают в них активное участие. На сегодняшний день в Калмыкии проживает более тысячи почетных доноров.



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