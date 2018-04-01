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Вчера, 17:56

В Элисте чествуют победителей конкурса "Педагог года Калмыкии- 2018"


В Элисте чествуют победителей конкурса "Педагог года Калмыкии- 2018"В Национальном театре им Баатра Басангова в эти минуты чествуют победителей регионального конкурса «Педагог года Калмыкии -2018». Несколько дней соревновались самые достойные в двух номинациях «Учитель» и «Воспитатель». Там находится наш корреспондент Цаган Мукевюна.



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