В Элисте чествуют победителей конкурса "Педагог года Калмыкии- 2018"

В Национальном театре им Баатра Басангова в эти минуты чествуют победителей регионального конкурса «Педагог года Калмыкии -2018». Несколько дней соревновались самые достойные в двух номинациях «Учитель» и «Воспитатель». Там находится наш корреспондент Цаган Мукевюна. В Национальном театре им Баатра Басангова в эти минуты чествуют победителей регионального конкурса «Педагог года Калмыкии -2018». Несколько дней соревновались самые достойные в двух номинациях «Учитель» и «Воспитатель». Там находится наш корреспондент Цаган Мукевюна.



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