Заместитель министра культуры и туризма о готовности к Фестивалю тюльпанов

О готовности к предстоящему Фестивалю тюльпанов, который состоится уже в эти выходные, сегодня журналистам рассказал заместитель министра культуры и туризма республики Николай Санджиев. По его словам, для жителей и гостей столицы запланирована большая насыщенная программа. Это не только выступления Государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан» и Государственного театра танца «Ойраты», но и самодеятельных коллективов республики. Ожидается приезд Астраханского театра оперы и балета и Саратовской филармонии. Традиционно раскинется кибиточный городок, где можно будет не только познакомиться с изделиями декоративно-прикладного искусства, но и принять участие в мастер-классах по выделке войлока, плетению калмыцких кнутов – маля. Также у гостей будет возможность покататься на лошадях и верблюдах. О готовности к предстоящему Фестивалю тюльпанов, который состоится уже в эти выходные, сегодня журналистам рассказал заместитель министра культуры и туризма республики Николай Санджиев. По его словам, для жителей и гостей столицы запланирована большая насыщенная программа. Это не только выступления Государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан» и Государственного театра танца «Ойраты», но и самодеятельных коллективов республики. Ожидается приезд Астраханского театра оперы и балета и Саратовской филармонии. Традиционно раскинется кибиточный городок, где можно будет не только познакомиться с изделиями декоративно-прикладного искусства, но и принять участие в мастер-классах по выделке войлока, плетению калмыцких кнутов – маля. Также у гостей будет возможность покататься на лошадях и верблюдах.



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