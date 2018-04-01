ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 17:00

Прокуратура Калмыкии требует закрытия объектов с нарушениями


Прокуратура Калмыкии требует закрытия объектов с нарушениямиВ Калмыкии 80 объектов массового пребывания людей эксплуатируются с нарушением требований законов о пожарной безопасности. По заданию генеральной прокуратуры России их коллеги в регионе обследовали 120 зданий. Нарушения выявлены практически везде. Они касаются неисправности отдельных элементов систем пожарной безопасности. Внесено 48 представлений, 4 должностным лицам объявлены предостережения. Территориальные прокуроры через суд добиваются запрета эксплуатации пяти объектов до устранения нарушений. Это культурный центр Родина, республиканский дом народного творчества и еще три объекта в районах республики. По словам заместителя прокурора, Светланой Барановой, все эти учреждения до устранения нарушений взяты на особый контроль.



Другие новости по теме:

  • Прокуратура Калмыкии требует закрытия объектов с нарушениями
  • В Управлении МЧС подвели итоги совместной проверки с прокуратурой
  • Прокуратура Калмыкии проводит проверки в Торговых комплексах
  • Прокуратура выявила нарушения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
  • Требования прокуратуры выполнены
  • Прокуратура республики запретила эксплуатацию здания Калмгосфилармонии
  • Прокуратура Калмыкии взяла под особый контроль вопрос проведения противоклещевых мероприятий
  • Проводится проверка соблюдения законодательства в сфере пожарной безопасности
  • По итогам операции "Урожай" выявлены нарушения требований пожарной безопасности
  • В школах республики выявили нарушения пожарной безопасности

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Апрель 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34