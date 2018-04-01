Прокуратура Калмыкии требует закрытия объектов с нарушениями

В Калмыкии 80 объектов массового пребывания людей эксплуатируются с нарушением требований законов о пожарной безопасности. По заданию генеральной прокуратуры России их коллеги в регионе обследовали 120 зданий. Нарушения выявлены практически везде. Они касаются неисправности отдельных элементов систем пожарной безопасности. Внесено 48 представлений, 4 должностным лицам объявлены предостережения. Территориальные прокуроры через суд добиваются запрета эксплуатации пяти объектов до устранения нарушений. Это культурный центр Родина, республиканский дом народного творчества и еще три объекта в районах республики. По словам заместителя прокурора, Светланой Барановой, все эти учреждения до устранения нарушений взяты на особый контроль. В Калмыкии 80 объектов массового пребывания людей эксплуатируются с нарушением требований законов о пожарной безопасности. По заданию генеральной прокуратуры России их коллеги в регионе обследовали 120 зданий. Нарушения выявлены практически везде. Они касаются неисправности отдельных элементов систем пожарной безопасности. Внесено 48 представлений, 4 должностным лицам объявлены предостережения. Территориальные прокуроры через суд добиваются запрета эксплуатации пяти объектов до устранения нарушений. Это культурный центр Родина, республиканский дом народного творчества и еще три объекта в районах республики. По словам заместителя прокурора, Светланой Барановой, все эти учреждения до устранения нарушений взяты на особый контроль.



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