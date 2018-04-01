Неделя туризма в Калмыкии в самом разгаре. Сегодня с самого утра в парке культуры и отдыха Дружба проходят Республиканские соревнования по спортивному ориентированию среди учреждений среднего профессионального образования. Продолжает свою работу и этнохотон «Бумбин орн», где традиционно представлены музейные экспозиции, рассказывающие о быте, традициях, культуре и истории калмыков. В 16 часов здесь состоится концерт Национального оркестра Калмыкии. Городской туристический сезон на площадке культурного центра «Родина» откроет праздничное мероприятие «Как ты прекрасна, степь моя в апреле!». В программе: концерт с участием самодеятельных творческих коллективов и солистов столицы, а также открытие национального туристического объекта «Ишкя гер». Начало ровно в полдень. А в 16 часов в сквере Пушкина будет представлен проект Русского театра драмы и комедии «Поэтическое настроение». Стихи русских классиков, поэтов советской эпохи, современников, зарубежных авторов прозвучат в исполнении мэтров театрального искусства Калмыкии и молодых артистов. Неделя туризма в Калмыкии в самом разгаре. Сегодня с самого утра в парке культуры и отдыха Дружба проходят Республиканские соревнования по спортивному ориентированию среди учреждений среднего профессионального образования. Продолжает свою работу и этнохотон «Бумбин орн», где традиционно представлены музейные экспозиции, рассказывающие о быте, традициях, культуре и истории калмыков. В 16 часов здесь состоится концерт Национального оркестра Калмыкии. Городской туристический сезон на площадке культурного центра «Родина» откроет праздничное мероприятие «Как ты прекрасна, степь моя в апреле!». В программе: концерт с участием самодеятельных творческих коллективов и солистов столицы, а также открытие национального туристического объекта «Ишкя гер». Начало ровно в полдень. А в 16 часов в сквере Пушкина будет представлен проект Русского театра драмы и комедии «Поэтическое настроение». Стихи русских классиков, поэтов советской эпохи, современников, зарубежных авторов прозвучат в исполнении мэтров театрального искусства Калмыкии и молодых артистов.



Смотреть полный выпуск новостей



