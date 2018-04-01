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Вчера, 11:47

В России чествуют работников службы занятости


В России чествуют работников службы занятостиВ России сегодня чествуют работников службы занятости населения. Представителей этой профессии в республике поздравил Глава Калмыкии Алексей Орлов. «Примите самые искренние слова благодарности за ваш самоотверженный, добросовестный труд и преданность избранному делу. Уверен, что с присущими вам ответственностью и профессионализмом вы и в дальнейшем будете с успехом выполнять поставленные перед вами задачи и вносить весомый вклад в развитие степного региона»- говорится в поздравлении Главы Республики Алексея Орлова.



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