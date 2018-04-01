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Вчера, 17:30

В Элисте собрались представители сельскохозяйственной науки из всех регионов России


В Элисте собрались представители сельскохозяйственной науки из всех регионов РоссииСегодня первый день Всероссийского форума по информационно-консультационному обеспечению сельхозтоваропроизводителей начался с научно-практической конференции. В ней приняли участие Председатель Правительства Игорь Зотов, специалисты из 10 регионов страны, фермерских объединений, специалисты министерства сельского хозяйства России. В ходе 2-хдневного форума участники обсудят практические наработки в сфере консультирования и переподготовки кадров АПК, а также опыт Калмыкии в развитии мясного скотоводства. Главная задача консультационной службы - помогать фермерам в принятии решений.

Завтра - практическая часть форума. Она состоится на базе Агрофирмы « Уралан» Приютненского района. Также в программе выездной бизнес-семинар по сельскому туризму «Калмыкия – тюльпановый рай» на базе КФХ «Будда» Ики-Бурульского района и площадки фестиваля тюльпанов в Целинном районе.



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