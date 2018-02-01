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Сегодня, 12:14

Праздник "Белого Месяца" в республике Тыва


Праздник "Белого Месяца" в республике ТываСегодня жители Тувы отмечают всеми любимый, национальный праздник – Шагаа – Новый Год по лунному календарю. В этнокультурном комплексе республики, в Алдын-Булаке идут народные гуляния. Традиционно в этот день все ходят друг к другу в гости. Ведь Шагаа – это национальный семейный праздник. Один из самых древних традиций праздника чолукшулга – приветствие. Согласно традициям тот, кто старше подает руки сверху, а кто, помладше придерживает его снизу. Для маленьких детей разворачивается национальная тувинская игра аскак-кадай в дословном переводе с тувинского языка «Хромая баба». Дети и взрослые катаются с горки. Есть примета, что так уходит все плохое, нажитое в течение прошлого года.

Тем временем мужчины соревнуются в меткости. Идут соревнования по стрельбе из лука. Остальные бьют тевек – почекушки. В Шагаа у тувинцев принято наряжаться в национальную одежду. Те, кто постарше произносят благопожелания. Чтобы наступивший год был плодотворным, успешным и урожайным.



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