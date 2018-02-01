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Сегодня, 11:00

"Белый месяц" в Забайкальском крае


"Белый месяц" в Забайкальском краеА сейчас мы на время перенесемся из теплой Калмыкии в Забайкальский край за 6 тысяч километров. В эти дни там двадцатиградусные морозы. Сложно представить, как в такой холод можно отмечать праздники. Но погода вполне соответствует событию. Сегодня там Новый год – Сагалган. Это переводится так же - Белый месяц. В чем его особенности, как его отмечают, нам расскажут коллеги из ГТРК Чита. Сейчас на прямую связь со студией, несмотря на большую разницу во времени, выходит корреспондент Сэсэг Сономова. Здравствуйте, Сэсэг. С новым годом вас и всех жителей Забайкалья!

Спасибо, коллеги. Мы не против еще раз отметить с вами Новый год. Даже если он начинается у нас с весны. Напомним, это была наша коллега из ГТРК Чита Сэсэг Сономова, которая рассказала о празднике Сагалган.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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