Глава Республики поздравил жителей Калмыкии с Цаган Сар

Жителей Калмыкии с Цаган Сар поздравляет Глава республики. Праздник Белого месяца тесно связан с древними традициями калмыцкого народа и на протяжении многих веков является неотъемлемой частью самобытной культуры и обычаев наших предков.

Цаган Сар знаменует собой начало долгожданной весны, приносит тепло и радость семейного праздника, обновление и исполнение добрых надежд и ожиданий, отметил Алексей Орлов. Жителей Калмыкии с Цаган Сар поздравляет Глава республики. Праздник Белого месяца тесно связан с древними традициями калмыцкого народа и на протяжении многих веков является неотъемлемой частью самобытной культуры и обычаев наших предков.Цаган Сар знаменует собой начало долгожданной весны, приносит тепло и радость семейного праздника, обновление и исполнение добрых надежд и ожиданий, отметил Алексей Орлов.



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