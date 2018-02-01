В центральном Хуруле состоялся праздничный молебен

В эти минуты в центральном хуруле проводится молебен Обращение к богине Окон-Тенгри. В молельном зале сотни людей. С самого утра там работает моя коллега Зоя Бармагнанова. Сейчас она на прямой связи со студией. Добрый день, Зоя. С каким настроением жители Калмыкии встречают весну?



На прямой связи со студией была Зоя Бармагнанова из центрального хурула. По окончании службы верующих угостят калмыцким чаем и борцоками. В эти минуты в центральном хуруле проводится молебен Обращение к богине Окон-Тенгри. В молельном зале сотни людей. С самого утра там работает моя коллега Зоя Бармагнанова. Сейчас она на прямой связи со студией. Добрый день, Зоя. С каким настроением жители Калмыкии встречают весну?На прямой связи со студией была Зоя Бармагнанова из центрального хурула. По окончании службы верующих угостят калмыцким чаем и борцоками.



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