ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 20:00

В Калмыкии открылись предвыборные штабы


В Калмыкии открылись предвыборные штабыВ Калмыкии открылись и уже работают предвыборные штабы еще двоих кандидатов. Об этом их представители рассказали на брифинге с журналистами. Так, в региональном штабе кандидата от КПРФ Павла Грудинина приступили к распространению агитационных материалов, кроме того, началась работа с населением. Элистинцы вносят свои предложения, поднимают проблемы, которые волнуют жителей. В основном, они касаются сферы ЖКХ, предоставления льгот, начисления пенсии. По словам первого секретаря Комитета регионального отделения КПРФ Николая Нурова, члены штаба планируют побывать во всех районах, чтобы рассказать избирателям о своем кандидате.

О том, какую активную предвыборную работу проводит региональный штаб кандидата на пост президента страны Владимира Жириновского, рассказал руководитель республиканского отделения Либерально-демократической партии России Петр Вышкварок. Как он пояснил: члены штаба уже приступили к своим непосредственным обязанностям. Среди основных целей: донести до простых избирателей важную информацию. В частности, обозначить те первоочередные задачи, которые ставит перед собой кандидат в президенты от ЛДПР.



Другие новости по теме:

  • В избирательном штабе Владимира Путина состоялась встреча с волонтерами
  • В Калмыкии начали работу предвыборные штабы
  • Члены ОНФ выявили свыше 55 несанкционированных свалок
  • Члены регионального штаба ОНФ рассказали об участии в "Форуме действий"
  • Десять шагов к достойной жизни
  • В Калмыкии стартовал предвыборный марафон «Выборы-2014»
  • Истекает срок выдвижения кандидатов на должность главы республики
  • КПРФ, "Патриоты России" и "Справедливая Россия" выдвинули кандидатов на выборы в Народный Хурал
  • В Черноземельском районе прошел 2 тур праймериз
  • Владимир Путин лично пишет предвыборную программу

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34