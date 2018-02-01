В Калмыкии открылись предвыборные штабы

В Калмыкии открылись и уже работают предвыборные штабы еще двоих кандидатов. Об этом их представители рассказали на брифинге с журналистами. Так, в региональном штабе кандидата от КПРФ Павла Грудинина приступили к распространению агитационных материалов, кроме того, началась работа с населением. Элистинцы вносят свои предложения, поднимают проблемы, которые волнуют жителей. В основном, они касаются сферы ЖКХ, предоставления льгот, начисления пенсии. По словам первого секретаря Комитета регионального отделения КПРФ Николая Нурова, члены штаба планируют побывать во всех районах, чтобы рассказать избирателям о своем кандидате.



О том, какую активную предвыборную работу проводит региональный штаб кандидата на пост президента страны Владимира Жириновского, рассказал руководитель республиканского отделения Либерально-демократической партии России Петр Вышкварок. Как он пояснил: члены штаба уже приступили к своим непосредственным обязанностям. Среди основных целей: донести до простых избирателей важную информацию. В частности, обозначить те первоочередные задачи, которые ставит перед собой кандидат в президенты от ЛДПР. В Калмыкии открылись и уже работают предвыборные штабы еще двоих кандидатов. Об этом их представители рассказали на брифинге с журналистами. Так, в региональном штабе кандидата от КПРФ Павла Грудинина приступили к распространению агитационных материалов, кроме того, началась работа с населением. Элистинцы вносят свои предложения, поднимают проблемы, которые волнуют жителей. В основном, они касаются сферы ЖКХ, предоставления льгот, начисления пенсии. По словам первого секретаря Комитета регионального отделения КПРФ Николая Нурова, члены штаба планируют побывать во всех районах, чтобы рассказать избирателям о своем кандидате.О том, какую активную предвыборную работу проводит региональный штаб кандидата на пост президента страны Владимира Жириновского, рассказал руководитель республиканского отделения Либерально-демократической партии России Петр Вышкварок. Как он пояснил: члены штаба уже приступили к своим непосредственным обязанностям. Среди основных целей: донести до простых избирателей важную информацию. В частности, обозначить те первоочередные задачи, которые ставит перед собой кандидат в президенты от ЛДПР.



Смотреть полный выпуск новостей



