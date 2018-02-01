В избирательном штабе Владимира Путина состоялась встреча с волонтерами

Из Калмыкии в этом списке 180 человек. Все они с активной жизненной позицией. В нынешней встрече приняли участие, в основном, студенты, у которых есть опыт работы в этом направлении. Они состояли в группе волонтеров на Олимпиаде в Сочи. Также на их счету участие во многих благотворительных мероприятиях.



И сегодня же для волонтеров была организована встреча с народным поэтом Калмыкии Верой Шуграевой. Как известно, она является доверенным лицом Владимира Путина, а это значит, что в период выборной компании им предстоит работать сообща. Впереди встречи с избирателями, работа непосредственно в штабах, а в день голосования, 18 марта, ребята выступят в качестве наблюдателей. Из Калмыкии в этом списке 180 человек. Все они с активной жизненной позицией. В нынешней встрече приняли участие, в основном, студенты, у которых есть опыт работы в этом направлении. Они состояли в группе волонтеров на Олимпиаде в Сочи. Также на их счету участие во многих благотворительных мероприятиях.И сегодня же для волонтеров была организована встреча с народным поэтом Калмыкии Верой Шуграевой. Как известно, она является доверенным лицом Владимира Путина, а это значит, что в период выборной компании им предстоит работать сообща. Впереди встречи с избирателями, работа непосредственно в штабах, а в день голосования, 18 марта, ребята выступят в качестве наблюдателей.



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