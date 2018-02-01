ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 21:03

В избирательном штабе Владимира Путина состоялась встреча с волонтерами


В избирательном штабе Владимира Путина состоялась встреча с волонтерамиИз Калмыкии в этом списке 180 человек. Все они с активной жизненной позицией. В нынешней встрече приняли участие, в основном, студенты, у которых есть опыт работы в этом направлении. Они состояли в группе волонтеров на Олимпиаде в Сочи. Также на их счету участие во многих благотворительных мероприятиях.

И сегодня же для волонтеров была организована встреча с народным поэтом Калмыкии Верой Шуграевой. Как известно, она является доверенным лицом Владимира Путина, а это значит, что в период выборной компании им предстоит работать сообща. Впереди встречи с избирателями, работа непосредственно в штабах, а в день голосования, 18 марта, ребята выступят в качестве наблюдателей.



Другие новости по теме:

  • Общественные наблюдатели впервые будут работать в день выборов
  • Алексей Орлов прокомментировал намерения Владимира Путина баллотироваться в президенты
  • Во всем мире отмечается день волонтеров
  • Сегодня состоялась встреча Владимира Путина с Главой Калмыкии
  • Ветерану вручено поздравление Президента России Владимира Путина
  • Состоялась рабочая встреча Главы Калмыкии с представителем Президента России в ЮФО
  • В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с региональными омбудсменами
  • Участников выборной компании ознакомили с изменениями в избирательном законодательстве
  • Кремль: контакты Путина и Порошенко в Нормандии не исключены
  • ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты РФ

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34