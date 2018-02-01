15 апреля в КалмГУ состоится форум Университетов Прикаспийских государств. Среди участников – представители Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана. Уже подписано соглашение о создании двух научных проектов. Об этом в выпуске программы «Здесь и сейчас» на радио России-Калмыкия сообщил ректор ВУЗа Бадма Салаев. Также говорили о разработке и реализации федеральной программы «Север - Юг». В ее рамках на базе КалмГУ сегодня уже учатся более ста студентов из Якутии и около пятидесяти из Тувы. Всего в КалмГУ получают образование ребята из 43 стран. Налажена и обратная связь. Два центра русского языка отрылись в Китае и Монголии. 15 апреля в КалмГУ состоится форум Университетов Прикаспийских государств. Среди участников – представители Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана. Уже подписано соглашение о создании двух научных проектов. Об этом в выпуске программы «Здесь и сейчас» на радио России-Калмыкия сообщил ректор ВУЗа Бадма Салаев. Также говорили о разработке и реализации федеральной программы «Север - Юг». В ее рамках на базе КалмГУ сегодня уже учатся более ста студентов из Якутии и около пятидесяти из Тувы. Всего в КалмГУ получают образование ребята из 43 стран. Налажена и обратная связь. Два центра русского языка отрылись в Китае и Монголии.



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