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Вчера, 20:58

В КалмГУ состоится форум Университетов Прикаспийских государств


В КалмГУ состоится форум Университетов Прикаспийских государств15 апреля в КалмГУ состоится форум Университетов Прикаспийских государств. Среди участников – представители Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана. Уже подписано соглашение о создании двух научных проектов. Об этом в выпуске программы «Здесь и сейчас» на радио России-Калмыкия сообщил ректор ВУЗа Бадма Салаев. Также говорили о разработке и реализации федеральной программы «Север - Юг». В ее рамках на базе КалмГУ сегодня уже учатся более ста студентов из Якутии и около пятидесяти из Тувы. Всего в КалмГУ получают образование ребята из 43 стран. Налажена и обратная связь. Два центра русского языка отрылись в Китае и Монголии.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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