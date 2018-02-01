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Сегодня, 11:50

В образовательных учреждениях города отмечают Масленицу


В образовательных учреждениях города отмечают МасленицуТрадиционные угощения, песни, пляски и конечно сжигание чучела. В образовательных учреждениях города отмечают встречу весны. Подрастающее поколение с удовольствие приобщается к празднику. Это касается и самых юных элистинцев. На празднике в столичном детском саду номер семнадцать побывала наша съемочная группа.

Мороз и снежные заносы для воспитанников семнадцатого столичного детского сада не страшны. Вместе с воспитателями они призывают красавицу весну. Подвижные игры, песни и танцы не дают никому зевать и тем более замерзнуть.

Прививать любовь к традициям и обычаям здесь начинают с малых лет. Масленица и Цаган-Сар праздники для этого дошкольного образовательного учреждения традиционные. С детьми разучивают стихи и песни. Помощь в проведении мероприятия оказывают и родители – пекут блины, пироги и другие угощения. А главным развлечением для малышей стали подвижные игры на свежем воздухе. Это и перетягивание каната, и прыжки через импровизированный костер, и даже скачки на деревянных лошадках.

А еще ряженые ребятишки и взрослые познакомились с главной виновницей торжества – Масленицей. В гости к детям она пришла в ярком нарядном сарафане. И принесла с собой угощения. Но чтобы окончательно прогнать зимнюю стужу, по традиции, чучело масленицы сжигается.

Аналогичные мероприятия, посвященные проводам зимы, состоялись и в других образовательных учреждениях города. Считается, чем веселее проведешь масленичную неделю, тем скорее наступит долгожданная весна. По традиции с четверга прекращались все хозяйственные работы. А продолжался праздник до воскресенья, когда все просили друг у друга прощение. После чего начинался Великой Пост.



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