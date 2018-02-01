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Сегодня, 10:00

В Элисте открылась Школа межэтнической журналистики


В Элисте открылась Школа межэтнической журналистикиВ Элисте впервые открылась Школа межэтнической журналистики по инициативе профильных общественных организаций, в частности Гильдии межэтнической журналистики. Подобный опыт уже используют в 25 российских регионах. В республике она будет работать на базе КалмГУ.

Для этих ребят, которые стали слушателями Школы Межэтнической журналистики - это возможность начать освоение базовых навыков в профессии под руководством опытных наставников, возможность во время видеоконференций услышать экспертов по вопросам межнациональных отношений, а затем подготовить и собственные материалы.



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