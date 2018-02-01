Сегодня – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 29 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. Поздравления передал Глава Калмыкии Алексей Орлов. Ваш жизненный путь является примером настоящего патриотизма, ответственности и зрелости для подрастающего поколения, для тех, кто и сегодня стоит на защите нашей Родины, говорится в поздравлении. Мы отдаем дань памяти и глубокого уважения тем, кто самоотверженно выполнял свой служебный долг, и еще раз благодарим вас за мужество и героизм, стойкость и выдержку, за ваш несломленный дух. Сегодня – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 29 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. Поздравления передал Глава Калмыкии Алексей Орлов. Ваш жизненный путь является примером настоящего патриотизма, ответственности и зрелости для подрастающего поколения, для тех, кто и сегодня стоит на защите нашей Родины, говорится в поздравлении. Мы отдаем дань памяти и глубокого уважения тем, кто самоотверженно выполнял свой служебный долг, и еще раз благодарим вас за мужество и героизм, стойкость и выдержку, за ваш несломленный дух.



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