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Голосуй без открепительных удостоверений





Около двухсот заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения уже приняты в территориальных избирательных комиссиях и МФЦ региона. Такую цифру озвучили в региональном Избиркоме. Впервые на выборах Президента России избиратели могут голосовать по месту пребывания без открепительных удостоверений. Как в таких случаях проводится процедура подачи заявления, узнала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.



Возможностью подать заявление о голосовании не по месту регистрации решили воспользоваться члены элистинской команды КВН «Город снов». По итогам 29-го международного фестиваля «Кивин-2018» в Сочи, команда веселых и находчивых стала участницей премьер-лиги. Потому с середины марта ребята планируют выехать в Москву для тщательной подготовки. Но это не помешает им принять участие в выборах Президента страны. Поэтому, как только выдалась свободная минутка, Сергей Бюрчиев вместе с членами своей команды пришел в МФЦ, чтобы исполнить свой гражданский долг.



На сегодняшний день в МФЦ с аналогичной просьбой обратилось более ста шестидесяти граждан. А вот один из участников команды КВН Александр Хулхачиев пОдал свое заявление в список избирателей по месту нахождения в территориальную избирательную комиссию. Основную часть заявления он оставил в пункте приема, а отрывной талон, который содержит информацию об участке, на который ему необходимо прийти в день голосования, взял с собой.



Кроме, территориальной избирательной комиссии и МФЦ, нововведение позволяет гражданину, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, воспользоваться правом подать заявление и через портал госуслуг. А с 25 февраля по 12 марта это можно будет сделать и во всех участковых избирательных комиссиях. Но как заявили в региональном Избиркоме, за 5 дней до выборов заявления можно будет подать только по месту регистрации.



Гражданам с ограниченными возможностями здоровья о своем намерении проголосовать по месту регистрации необходимо сообщить в ближайшую территориальную или участковую избирательную комиссию, или же попросить об этом социального работника. Тогда представители Избиркома приедут на дом, чтобы избиратель мог заполнить заявление. А в день выборов представители избиркома приедут по адресу с переносным ящиком для голосования. Около двухсот заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения уже приняты в территориальных избирательных комиссиях и МФЦ региона. Такую цифру озвучили в региональном Избиркоме. Впервые на выборах Президента России избиратели могут голосовать по месту пребывания без открепительных удостоверений. Как в таких случаях проводится процедура подачи заявления, узнала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.Возможностью подать заявление о голосовании не по месту регистрации решили воспользоваться члены элистинской команды КВН «Город снов». По итогам 29-го международного фестиваля «Кивин-2018» в Сочи, команда веселых и находчивых стала участницей премьер-лиги. Потому с середины марта ребята планируют выехать в Москву для тщательной подготовки. Но это не помешает им принять участие в выборах Президента страны. Поэтому, как только выдалась свободная минутка, Сергей Бюрчиев вместе с членами своей команды пришел в МФЦ, чтобы исполнить свой гражданский долг.На сегодняшний день в МФЦ с аналогичной просьбой обратилось более ста шестидесяти граждан. А вот один из участников команды КВН Александр Хулхачиев пОдал свое заявление в список избирателей по месту нахождения в территориальную избирательную комиссию. Основную часть заявления он оставил в пункте приема, а отрывной талон, который содержит информацию об участке, на который ему необходимо прийти в день голосования, взял с собой.Кроме, территориальной избирательной комиссии и МФЦ, нововведение позволяет гражданину, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, воспользоваться правом подать заявление и через портал госуслуг. А с 25 февраля по 12 марта это можно будет сделать и во всех участковых избирательных комиссиях. Но как заявили в региональном Избиркоме, за 5 дней до выборов заявления можно будет подать только по месту регистрации.Гражданам с ограниченными возможностями здоровья о своем намерении проголосовать по месту регистрации необходимо сообщить в ближайшую территориальную или участковую избирательную комиссию, или же попросить об этом социального работника. Тогда представители Избиркома приедут на дом, чтобы избиратель мог заполнить заявление. А в день выборов представители избиркома приедут по адресу с переносным ящиком для голосования.



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