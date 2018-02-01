Более 1 тыс. общественных наблюдателей ожидается на участках в день выборов в Калмыкии

Более одной тысячи общественных наблюдателей из 20 организаций Калмыкии делегирует на выборы Президента Общественная палата региона. Об этом сообщили на заседании рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан. Первоначально планировалось, что на объектах будут работать не менее двух общественных наблюдателей. Однако, было решено их количество удвоить. Своего наблюдателя в Калмыкии в день выборов представила и ассоциация некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль». Им стал член их совета Вячеслав Ситник. В качестве мер обеспечения открытости и легитимности выборов будет организовано видеонаблюдение в 14 территориальных и в двухстах пятидесяти участковых избирательных участках. Более одной тысячи общественных наблюдателей из 20 организаций Калмыкии делегирует на выборы Президента Общественная палата региона. Об этом сообщили на заседании рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан. Первоначально планировалось, что на объектах будут работать не менее двух общественных наблюдателей. Однако, было решено их количество удвоить. Своего наблюдателя в Калмыкии в день выборов представила и ассоциация некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль». Им стал член их совета Вячеслав Ситник. В качестве мер обеспечения открытости и легитимности выборов будет организовано видеонаблюдение в 14 территориальных и в двухстах пятидесяти участковых избирательных участках.



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