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Сегодня, 11:42

Стартовал второй этап проекта «Формирование комфортной городской среды»


Стартовал второй этап проекта «Формирование комфортной городской среды»Стартовал второй этап реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Дальнейшее участие муниципальных образований в госпрограмме, которая продлится до 2022 года, сегодня обсудили на заседании регионального Правительства. Известно, что объемы финансирования проекта в 2018 году будут сохранены. На его реализацию предусмотрено более 62 миллионов рублей из федерального бюджета и около четырех миллионов выделено из республиканской казны. Субсидии распределят шести муниципальным образованиям. Улучшение условий в рамках программы Доступная среда также одна из тем заседания. На реализацию мероприятий в этом году из ресбюджета предусмотрено более 15 миллионов рублей.



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