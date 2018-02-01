Завершился предварительный этап голосования по отбору общественных территорий для благоустройства

В Элисте завершился первый, предварительный этап рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благоустройства. Напомним, в течение месяца у жителей республики была возможность вносить свои предложения о включение объектов, подлежащих благоустройству в первую очередь. В разных точках города были организованы пункты для приема заявок. Как стало известно, определились три лидера – это парк Победы в 7 микрорайоне, парк культуры и отдыха «Дружба» и сквер «Солнечный» в пригородном поселке Аршан. Они и будут претендовать на участие в дальнейшем рейтинговом голосовании.

Ну, а те объекты, которые не вошли во второй этап голосования, не останутся без внимания. Все они будут рассмотрены в будущем году. В Элисте завершился первый, предварительный этап рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благоустройства. Напомним, в течение месяца у жителей республики была возможность вносить свои предложения о включение объектов, подлежащих благоустройству в первую очередь. В разных точках города были организованы пункты для приема заявок. Как стало известно, определились три лидера – это парк Победы в 7 микрорайоне, парк культуры и отдыха «Дружба» и сквер «Солнечный» в пригородном поселке Аршан. Они и будут претендовать на участие в дальнейшем рейтинговом голосовании.Ну, а те объекты, которые не вошли во второй этап голосования, не останутся без внимания. Все они будут рассмотрены в будущем году.



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