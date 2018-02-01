ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 21:00

Завершился предварительный этап голосования по отбору общественных территорий для благоустройства


Завершился предварительный этап голосования по отбору общественных территорий для благоустройстваВ Элисте завершился первый, предварительный этап рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благоустройства. Напомним, в течение месяца у жителей республики была возможность вносить свои предложения о включение объектов, подлежащих благоустройству в первую очередь. В разных точках города были организованы пункты для приема заявок. Как стало известно, определились три лидера – это парк Победы в 7 микрорайоне, парк культуры и отдыха «Дружба» и сквер «Солнечный» в пригородном поселке Аршан. Они и будут претендовать на участие в дальнейшем рейтинговом голосовании.
Ну, а те объекты, которые не вошли во второй этап голосования, не останутся без внимания. Все они будут рассмотрены в будущем году.



Другие новости по теме:

  • Лаганцы активно выбирают общественные территории для благоустройства
  • Благоустройство степной столицы в руках самих горожан
  • Дворовые территории города обретут новый вид
  • В Калмыкии реализуется всероссийская программа «Комфортная городская среда»
  • Калмыкия стала участницей программы «Формирование комфортной городской среды»
  • Парк "Дружба" будет реконструирован
  • На сайте Элисты стартовало голосование по выбору парка, подлежащего благоустройству
  • На сайте администрации города началось новое голосование по выбору благоустройства парковой зоны
  • В Калмыкии завершился второй этап конкурса «Народный участковый-2016»
  • Завершился подготовительный этап Всероссийской сельскохозяйственной переписи

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34