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Сегодня, 11:50

В Калмыкии готовятся к встрече весны


В Калмыкии готовятся к встрече весны16 февраля Калмыкия отметит самый долгожданный праздник -Цаган Сар. В каждой семье заранее готовятся к этому светлому дню. Праздник Белого месяца ознаменует окончание зимы и приход весны. По традиции накануне в каждом доме жарят ароматные борцоки. А их 12 видов. О значении и их приготовлении рассказали участницы конкурса, который прошел в стенах ГТРК.

Инициаторами первого подобного конкурса в стенах ГТРК выступили редакторы тематического отдела Тамара Надбитова и Цаган Мукабенова. В преддверии Цаган Сар целью соревнований стали именно борцоки. Пятерым участницам предстояло заранее приготовить их и рассказать о значении каждого вида. В рамках заключительного этапа нужно было продемонстрировать свои знания устного народного творчества. В составе жюри - доктор филологических наук Евдокия Хабунова, старший научный сотрудник калмыцкого научного центра РАН Татьяна Шараева и известный блогер Виктор Манджиев. Первой перед ними предстала Мария Мухлаева, одна из активных участниц мероприятий, связанных с калмыцкими традициями и обычаями, солистка фольклорного ансамбля Эрдем. Уроженка Малодербетовского района – настоящий знаток. В ее багаже - сказки, легенды, небылицы и множество благопожеланий на все случаи жизни.

А вот Валентина Болдырева – впервые выступала перед большой аудиторией, под прицелом телекамер. Волновалась, но всё же смогла рассказать всё, что знала о хорха-борцок. Призналась, что от других участниц почерпнула для себя много нового.

Старший научный сотрудник Татьяна Шараева отмечает, что в последнее время и молодежь прилагает много усилий для возрождения национальной культуры и традиций. И этот конкурс призван помочь им сохранить преемственность поколений.

Зрители в студии, а это студенты калмыцкого университета, тоже узнали для себя много полезного и нового.

Всем участницам достались памятные подарки, а зрителям – приготовленные ими борцоки.



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