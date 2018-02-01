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Сегодня, 11:47

Хозяйства Городовиковского района готовятся к весенне- полевым работам


Хозяйства Городовиковского района готовятся к весенне- полевым работамСельхозтоваропроизводители Городовиковского района готовятся к проведению весенне-полевых работ. Весной они планируют внести порядка двух с половиной тысяч тонн минеральных удобрений в качестве подкормки озимых культур. Труженики села отмечают, что погодные условия внесли свои коррективы в будущий урожай. Так, из-за отсутствия осадков к севу озимых приступили позже агротехнических сроков, что в итоге не позволило им хорошо раскуститься.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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