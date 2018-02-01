Хозяйства Городовиковского района готовятся к весенне- полевым работам

Сельхозтоваропроизводители Городовиковского района готовятся к проведению весенне-полевых работ. Весной они планируют внести порядка двух с половиной тысяч тонн минеральных удобрений в качестве подкормки озимых культур. Труженики села отмечают, что погодные условия внесли свои коррективы в будущий урожай. Так, из-за отсутствия осадков к севу озимых приступили позже агротехнических сроков, что в итоге не позволило им хорошо раскуститься. Сельхозтоваропроизводители Городовиковского района готовятся к проведению весенне-полевых работ. Весной они планируют внести порядка двух с половиной тысяч тонн минеральных удобрений в качестве подкормки озимых культур. Труженики села отмечают, что погодные условия внесли свои коррективы в будущий урожай. Так, из-за отсутствия осадков к севу озимых приступили позже агротехнических сроков, что в итоге не позволило им хорошо раскуститься.



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