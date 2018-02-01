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Сегодня, 11:44

Антимонопольная служба подвела итоги 2017 года


Антимонопольная служба подвела итоги 2017 годаОб итогах деятельности за прошлый год и планах на 2018-ый говорили сегодня представители региональной антимонопольной службы на встрече с журналистами. Так за 2017-ый год калмыцким УФАС возбуждено 158 дел об административных правонарушениях, вынесено 109 постановлений о наложении штрафов на сумму 2,5 миллиона рублей. Взыскано чуть более одного миллиона. В текущем году эта работа будет продолжена, кроме того в рамках сотрудничества с правительством региона запланирован ряд мероприятий по соблюдению антимонопольного законодательства, в приоритете также увеличение закупок субъектов малого предпринимательства, проведение публичных слушаний по правоприменительной практике и многое другое.



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