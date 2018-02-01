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Сегодня, 11:43

Инвестиционный портфель в основные средства Калмыкии на 2018 год будет сохранен


Инвестиционный портфель в основные средства Калмыкии на 2018 год будет сохраненИнвестиционный портфель в основные средства Калмыкии на 2018 год будет сохранен. Об этом в интервью Вестям сообщил председатель правительства Калмыкии Игорь Зотов. Как было отмечено увеличилась средняя заработная плата, что позволило получить дополнительный доход в региональную казну практически на 100 миллионов рублей. Кроме того значительные пополнения ожидаются от крупных инвесторов работающих на территории Калмыкии. И как отметил председатель правительства Игорь Зотов, инвестиции нефтяных компаний будут весьма велики.

Расширенную версию интервью председателя правительства Калмыкии Игоря Зотова смотрите сегодня на телеканале Россия 24 в 18 часов.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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