Инвестиционный портфель в основные средства Калмыкии на 2018 год будет сохранен. Об этом в интервью Вестям сообщил председатель правительства Калмыкии Игорь Зотов. Как было отмечено увеличилась средняя заработная плата, что позволило получить дополнительный доход в региональную казну практически на 100 миллионов рублей. Кроме того значительные пополнения ожидаются от крупных инвесторов работающих на территории Калмыкии. И как отметил председатель правительства Игорь Зотов, инвестиции нефтяных компаний будут весьма велики.



Расширенную версию интервью председателя правительства Калмыкии Игоря Зотова смотрите сегодня на телеканале Россия 24 в 18 часов. Инвестиционный портфель в основные средства Калмыкии на 2018 год будет сохранен. Об этом в интервью Вестям сообщил председатель правительства Калмыкии Игорь Зотов. Как было отмечено увеличилась средняя заработная плата, что позволило получить дополнительный доход в региональную казну практически на 100 миллионов рублей. Кроме того значительные пополнения ожидаются от крупных инвесторов работающих на территории Калмыкии. И как отметил председатель правительства Игорь Зотов, инвестиции нефтяных компаний будут весьма велики.Расширенную версию интервью председателя правительства Калмыкии Игоря Зотова смотрите сегодня на телеканале Россия 24 в 18 часов.



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