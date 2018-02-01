Общественные наблюдатели впервые будут работать в день выборов

В Элисте состоялся первый обучающий семинар общественных наблюдателей на выборах президента России в марте текущего года. Ожидается, что на каждом избирательном участке будет работать не менее двух общественных наблюдателей. Тренинг состоялся при участии секретаря избирательной комиссии, а также члена совета ассоциации «Гражданский контроль». Они рассказали о том, в чем состоит работа наблюдателя, какие функции он выполняет.



В выборах президента России четверокурсник калмыцкого госуниверситета Владислав Палаев примет участие впервые. Он признался, что процедура голосования для него пока загадка. Но как человек с активной гражданской позицией, он решил выступить в этот день также и в качестве общественного наблюдателя. Чтобы качественно выполнить эту задачу, сейчас он проходит специальное обучение.



В истории российских выборов общественные наблюдатели будут работать впервые. Для реализации этой задачи были внесены соответствующие изменения в федеральное законодательство, а также подписано соглашение между центральной избирательной комиссией и общественной палатой России. Новшество это необходимо для обеспЕчения открытости и легитимности всей процедуры, пояснил нам член совета ассоциации «Гражданский контроль» Вячеслав Ситник. Собравшимся он рассказал о своем опыте работы в качестве общественного наблюдателя, в том числе и за пределами страны. А также о механизмах общественного контроля.



Общественный контроль на предстоящих выборах будут осуществлять по одному представителю от Российской и региональной общественной палаты. На сегодня в Калмыкии готовится целый корпус наблюдателей. Каждый из них пройдет необходимое обучение.



Подобные обучающие семинары уже запланированы и в районах республики. Ближайший состоится в селе Троицкое Целинного района. В Элисте состоялся первый обучающий семинар общественных наблюдателей на выборах президента России в марте текущего года. Ожидается, что на каждом избирательном участке будет работать не менее двух общественных наблюдателей. Тренинг состоялся при участии секретаря избирательной комиссии, а также члена совета ассоциации «Гражданский контроль». Они рассказали о том, в чем состоит работа наблюдателя, какие функции он выполняет.В выборах президента России четверокурсник калмыцкого госуниверситета Владислав Палаев примет участие впервые. Он признался, что процедура голосования для него пока загадка. Но как человек с активной гражданской позицией, он решил выступить в этот день также и в качестве общественного наблюдателя. Чтобы качественно выполнить эту задачу, сейчас он проходит специальное обучение.В истории российских выборов общественные наблюдатели будут работать впервые. Для реализации этой задачи были внесены соответствующие изменения в федеральное законодательство, а также подписано соглашение между центральной избирательной комиссией и общественной палатой России. Новшество это необходимо для обеспЕчения открытости и легитимности всей процедуры, пояснил нам член совета ассоциации «Гражданский контроль» Вячеслав Ситник. Собравшимся он рассказал о своем опыте работы в качестве общественного наблюдателя, в том числе и за пределами страны. А также о механизмах общественного контроля.Общественный контроль на предстоящих выборах будут осуществлять по одному представителю от Российской и региональной общественной палаты. На сегодня в Калмыкии готовится целый корпус наблюдателей. Каждый из них пройдет необходимое обучение.Подобные обучающие семинары уже запланированы и в районах республики. Ближайший состоится в селе Троицкое Целинного района.



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