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Сегодня, 11:42

Общественные наблюдатели впервые будут работать в день выборов


Общественные наблюдатели впервые будут работать в день выборовВ Элисте состоялся первый обучающий семинар общественных наблюдателей на выборах президента России в марте текущего года. Ожидается, что на каждом избирательном участке будет работать не менее двух общественных наблюдателей. Тренинг состоялся при участии секретаря избирательной комиссии, а также члена совета ассоциации «Гражданский контроль». Они рассказали о том, в чем состоит работа наблюдателя, какие функции он выполняет.

В выборах президента России четверокурсник калмыцкого госуниверситета Владислав Палаев примет участие впервые. Он признался, что процедура голосования для него пока загадка. Но как человек с активной гражданской позицией, он решил выступить в этот день также и в качестве общественного наблюдателя. Чтобы качественно выполнить эту задачу, сейчас он проходит специальное обучение.

В истории российских выборов общественные наблюдатели будут работать впервые. Для реализации этой задачи были внесены соответствующие изменения в федеральное законодательство, а также подписано соглашение между центральной избирательной комиссией и общественной палатой России. Новшество это необходимо для обеспЕчения открытости и легитимности всей процедуры, пояснил нам член совета ассоциации «Гражданский контроль» Вячеслав Ситник. Собравшимся он рассказал о своем опыте работы в качестве общественного наблюдателя, в том числе и за пределами страны. А также о механизмах общественного контроля.

Общественный контроль на предстоящих выборах будут осуществлять по одному представителю от Российской и региональной общественной палаты. На сегодня в Калмыкии готовится целый корпус наблюдателей. Каждый из них пройдет необходимое обучение.

Подобные обучающие семинары уже запланированы и в районах республики. Ближайший состоится в селе Троицкое Целинного района.



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