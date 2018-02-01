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17 февраля в СМИ стартует предвыборная агитация


17 февраля в СМИ стартует предвыборная агитация17 февраля в средствах массовой информации стартует предвыборная агитация кандидатов на пост Президента России. В Избирательной комиссии республики сегодня состоялась жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на местных телерадиоканалах. В ней приняли участие доверенные лица и представители политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов. Для размещения агитационных роликов, а также проведения дебатов ГТРК Калмыкия представляет 4 медийных ресурса. Это телеканалы Россия-1 и Россия-24, а также «Радио России» и «Маяк». Определены объем и время выхода агитационных материалов: более 2-х часов на каналах Россия -1 и Радио России, менее 2-х: на России-24 и Маяке.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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