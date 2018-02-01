"Сбербанк" подвел итоги 2017 года

Сегодня в Элисте состоялась пресс-конференция, посвященная итогам работы организации Сбербанка в 2017 году. Напомним, только в нашем регионе более 50 процентов населения пользуются кредитными ресурсами, предоставляемым филиалом учреждения. А 75% - доверяют свои сбережения. Какие еще данные были приведены управляющим калмыцким отделением Андреем Бухаевым, в нашем следующем материале.



Сбербанк – крупнейший финансовый институт, без которого невозможно экономическое благополучие страны. Свидетельство эффективной деятельности - налоговые отчисления в бюджет республики: чуть более 170 млн. рублей за прошлый год. Ну, а сегодня был сделан акцент на одном из важных направлений – поддержке малого и среднего бизнеса, являющегося основой развития экономики в регионах. Речь шла о нефинансовых сервисах, которыми активно пользуются предприниматели. Их несколько. Самый популярный Сбербанк бизнес – онлайн.



Планируется и расширение пакета услуг, для того, чтобы найти решения для всех клиентов. В текущем году, без сомнения, станет востребованным программа «Большие возможности», говорит Андрей Бухаев.



Еще одна важная программа – образовательная. Это «Бизнес- класс», получившая поддержку в Правительстве республики.



А еще говорили о льготной ипотеке. Кредитом, со ставкой в размере 6 % могут воспользоваться семьи с детьми. По словам управляющего калмыцким отделением Сбербанка Андрея Бухаева, программа уникальна и может дать серьезный импульс развитию рынка недвижимости и ипотечного кредитования. Кроме того, Сбербанк внедрил электронный сервис Дом Клик, позволяющий осуществлять покупку жилья без многочисленных посредников, оформить сделку в течение 4-5 дней. Сегодня в Элисте состоялась пресс-конференция, посвященная итогам работы организации Сбербанка в 2017 году. Напомним, только в нашем регионе более 50 процентов населения пользуются кредитными ресурсами, предоставляемым филиалом учреждения. А 75% - доверяют свои сбережения. Какие еще данные были приведены управляющим калмыцким отделением Андреем Бухаевым, в нашем следующем материале.Сбербанк – крупнейший финансовый институт, без которого невозможно экономическое благополучие страны. Свидетельство эффективной деятельности - налоговые отчисления в бюджет республики: чуть более 170 млн. рублей за прошлый год. Ну, а сегодня был сделан акцент на одном из важных направлений – поддержке малого и среднего бизнеса, являющегося основой развития экономики в регионах. Речь шла о нефинансовых сервисах, которыми активно пользуются предприниматели. Их несколько. Самый популярный Сбербанк бизнес – онлайн.Планируется и расширение пакета услуг, для того, чтобы найти решения для всех клиентов. В текущем году, без сомнения, станет востребованным программа «Большие возможности», говорит Андрей Бухаев.Еще одна важная программа – образовательная. Это «Бизнес- класс», получившая поддержку в Правительстве республики.А еще говорили о льготной ипотеке. Кредитом, со ставкой в размере 6 % могут воспользоваться семьи с детьми. По словам управляющего калмыцким отделением Сбербанка Андрея Бухаева, программа уникальна и может дать серьезный импульс развитию рынка недвижимости и ипотечного кредитования. Кроме того, Сбербанк внедрил электронный сервис Дом Клик, позволяющий осуществлять покупку жилья без многочисленных посредников, оформить сделку в течение 4-5 дней.



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