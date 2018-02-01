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16 февраля в Калмыкии отметят Цаган Сар


16 февраля в Калмыкии отметят Цаган Сар16 февраля в Калмыкии отметят Цаган Сар, символизирующий наступление весны и пробуждение природы. О программе праздника журналистам рассказал администратор центрального хурула Санан Матвенов. В преддверии праздника 14 февраля состоится молебен на устранение препятствий Кангсо. Ритуал будет разделен на 2 сессии. День 15-е февраля настоятели рекомендуют посвятить подношениям в своих домах. А в пятницу до обеда в центральном хуруле будет проведен торжественный молебен Обращение к богине Окон-Тенгри. По окончании службы верующих угостят калмыцким чаем и борцоками. С 14 до 16 часов запланирована традиционная пятничная. В 17 часов Тэло Тулку Ринпоче дарует учение по основам буддизма.

Что касается празднования Цаган Сар за пределами республики, то уже широко его отметят в Москве. 17-го февраля в парке Отрадное Шаджин лама прочтет лекцию, проведет торжественный обряд. В 17 часов запланирован концерт с участием калмыцких артистов.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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