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Сегодня, 12:53

К 90-летию мэтра калмыцкой литературы


К 90-летию мэтра калмыцкой литературыРабочий стол писателя Алексея Балакаева. Ничего лишнего: ручка, карандаш, листы бумаги, необходимые для работы. Все его произведения имели рукописный вариант. Много позже появится личная пишущая машинка, а потом и ноутбук, подарок дочери Дельгир, на котором он создал последнее свое творение «Моя жизнь, моя правда». Кроме этого издания – в фонде музея еще 59 произведений. Поистине бесценное наследие писателя, поэта, драматурга, публициста. Его же перу принадлежит первая книга о депортации калмыцкого народа «Три рисунка», переведенная на 70 языков мира. Эта тема находит отражение во многих его произведениях.

Алексей Балакаев многим дорог как драматург. Спектакли, поставленные по его пьесам, в репертуаре театральных коллективов не только Калмыкии и страны.

А начинал Балакаев свою творческую деятельность как журналист. В экспозиции есть вырезка из газеты «Красноярский рабочий» с дебютной публикацией – «Первые шаги». Там же в Сибири Алексей Балакаев напишет и свою первую поэму – сказку «Златогрудый юноша Джиргал и мудрая красавица Киштя». Рассказывают, что рукопись зачитывали, что называется, до дыр. Машинописный ее вариант сегодня также представлен в экспозиции. По воспоминаниям родных, он хорошо рисовал, за его плечами была художественная школа. А потому Балакаева часто приглашали в качестве оформителя «Красных уголков». Но самым плодотворным периодом в творчестве писателя были годы жизни в родной Калмыкии. Хотя не всегда они были безоблачными. Во многом, это было связано с чертами его характера, его позицией как писателя, патриота, народного избранника (он был депутатом Верховного Совета Калмыкии нескольких созывов). Известно, что партийная цензура запрещала выход в свет его книг «Седая степь» и «Звезда над Элистой». А сегодня они в списке самых читаемых и востребованных произведений калмыцкой литературы.

Отметим, что экспозиция, посвященная 90-летию Алексея Балакаева, открыта для посетителей до конца февраля. А для школьников и студентов будут организованы еще и уроки-лекции о творчестве народного писателя Калмыкии. Нынешнее юбилейное мероприятие завершили песней «Элистинский вальс», написанной Балакаевым в содружестве с Петром Чонкушовым и не теряющей популярность и сегодня.



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